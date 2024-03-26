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ГИБДД раскрыла, на какое время ДПС может задержать водителя при составлении протокола

1:29
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Общение с представителями ДПС на дороге часто не приносит удовольствия водителям, особенно если процесс затягивается. В интервью для портала njcar. ru представитель ГИБДД раскрыл, насколько долго инспектор может удерживать водителя для составления протокола.

ГИБДД раскрыла, на какое время ДПС может задержать водителя при составлении протокола
Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно законодательству, протокол об административном правонарушении должен быть составлен немедленно после обнаружения нарушения. Однако, что подразумевается под "немедленно"? Это может быть не так просто, учитывая, что инспектор может затянуть процесс или быть отвлечен другими задачами.

В документах МВД указывается, что остановка транспортного средства должна быть минимальной по времени. Для общественного транспорта это ограничение составляет две минуты, а для остальных случаев — не более пяти минут.

Термин "остановка" в ПДД имеет свои уточнения: это осознанная остановка движения автомобиля, которая не должна продолжаться дольше пяти минут.

Однако, если необходимо установить личность водителя, полицейские могут откладывать составление протокола до двух дней после обнаружения нарушения.

В ГИБДД подчеркивают, что составление протокола после обычного ДТП без пострадавших не является достаточным основанием для задержания водителя более трех часов.

В случае серьезных нарушений водитель направляется в участок. При этом полицейские обязаны составить отдельный протокол, в котором будут четко описаны причины задержания водителя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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