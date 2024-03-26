Удивительные способы избежать штрафов за пересечение сплошной линии: полезные советы от ГИБДД

В ГИБДД раскрыли способ избежать лишения прав за выезд на встречную полосу

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Проезд за пределы дорожной разметки и пренебрежение знаками запрета обгона считаются одними из наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения в России. Представитель ГИБДД подчеркнул в беседе с порталом njcar.ru, в каких случаях можно избежать штрафа за нарушение правил движения встречным транспортным потоком.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Нарушение пересечения сплошной линии, если это запрещено, в соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, влечет за собой штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на период от 4 до 6 месяцев. Очевидно, что водители, сознательно нарушающие ПДД, заслуживают подобного наказания.

Однако существует множество ситуаций, когда водители делают это неосознанно, например, при повороте налево на перекрестке, где разметка плохо видна. Это особенно актуально весной, когда после зимы дорожные маркировки еще не обновлены.

В таких случаях важно в диалоге с сотрудником ДПС настаивать на своей невиновности и использовать видеозаписи с автомобильного регистратора, где можно увидеть почти стертую разметку.

Однако, если водитель начал обгон на разрешенном участке через прерывистую разметку, но вернулся обратно на свою полосу уже через сплошную линию, избежать наказания не удастся.