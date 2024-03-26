Шокирующие секреты автосервиса: 7 трюков, которые каждый водитель должен знать

Названы семь простых приемов, которые обязаны знать все водители без исключения

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Необязательно быть опытным автомехаником, чтобы легко и просто поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии. Вот несколько простых советов, которые помогут вам не только обеспечить безопасность, но и улучшить различные аспекты работы вашего автомобиля.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.