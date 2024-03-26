Шокирующие секреты автосервиса: 7 трюков, которые каждый водитель должен знать

Необязательно быть опытным автомехаником, чтобы легко и просто поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии. Вот несколько простых советов, которые помогут вам не только обеспечить безопасность, но и улучшить различные аспекты работы вашего автомобиля.
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Проверка состояния шин: простой и доступный способ определить, нужно ли менять шины, — воспользоваться монеткой. Вставьте монетку в канавку протектора: если она полностью видна, значит, глубина протектора составляет менее 1.6 мм, и пора думать о замене, чтобы избежать возможных аварий.
Удаление льда с стекол: для удаления ледяной корки с поверхности стекол зимой используйте смесь чистой воды с уксусом.
Определение местоположения бензобака: чтобы найти бензобак, обратите внимание на индикатор уровня топлива на панели управления. Найдите символ "газ" рядом с указателем уровня, чтобы определить, с какой стороны расположен бензобак.
Очистка фар зубной пастой: используйте обычную зубную пасту, чтобы очистить фары. Просто нанесите пасту на тряпку, намоченную водой, и тщательно протрите фары, чтобы убрать грязь и пыль.
Использование резинового коврика: толстые резиновые коврики могут помочь вашему автомобилю избежать загрязнения и выбраться из ловушек. Просто поместите их под шины, чтобы обеспечить дополнительное сцепление.
Ремонт трещин лаком для ногтей: в случае образования сколов и трещин на стеклах, временным решением может быть использование обычного лака для ногтей, чтобы предотвратить распространение проблемы.
Очистка вентиляции щеткой для поролона: для очистки вентиляционных отверстий используйте щетку для поролона, чтобы удалить накопившуюся пыль и грязь, обеспечивая более эффективную работу вентиляции в вашем автомобиле.
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