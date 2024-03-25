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Тайны вторичного рынка: как защитить себя от неприятных сюрпризов при покупке авто

Как быстро проверить авто на наличие ржавчины и следов ДТП: интересный и простой способ

1:14
Авто

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, водители часто стремятся найти транспортное средство, которое никогда не попадало в аварии и не имеет повреждений на кузове от коррозии.

Как быстро проверить авто на наличие ржавчины и следов ДТП: интересный и простой способ
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Однако, выявить следы ДТП или признаки ржавчины визуально может быть непросто. Многие продавцы применяют хитрость, не выставляя автомобиль на продажу до тех пор, пока не скроют дефекты, в том числе при помощи шпаклевки.

Чтобы определить реальное состояние лакокрасочного покрытия автомобиля, можно воспользоваться простым инструментом, таким как магнит.

Для этого не требуются сложные и дорогостоящие устройства. Достаточно взять небольшой сувенир на магнитной основе, подобный тем, что обычно прикрепляются к холодильнику.

Магнит можно использовать для проверки состояния поверхности автомобиля. Если на кузове нет шпаклевки, то сувенир легко прикрепится к нему. Однако, если поверхность была подвергнута обработке шпаклевкой из-за вмятин или коррозии, магнит не будет прикрепляться.

Этот метод позволяет обнаружить даже тонкий слой шпаклевки, что поможет избежать покупки автомобиля, у которого были серьезные повреждения, в то время как продавец не сделал никаких уступок в цене.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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