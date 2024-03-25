Тайны вторичного рынка: как защитить себя от неприятных сюрпризов при покупке авто

Как быстро проверить авто на наличие ржавчины и следов ДТП: интересный и простой способ

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретая автомобиль на вторичном рынке, водители часто стремятся найти транспортное средство, которое никогда не попадало в аварии и не имеет повреждений на кузове от коррозии.

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Однако, выявить следы ДТП или признаки ржавчины визуально может быть непросто. Многие продавцы применяют хитрость, не выставляя автомобиль на продажу до тех пор, пока не скроют дефекты, в том числе при помощи шпаклевки.

Чтобы определить реальное состояние лакокрасочного покрытия автомобиля, можно воспользоваться простым инструментом, таким как магнит.

Для этого не требуются сложные и дорогостоящие устройства. Достаточно взять небольшой сувенир на магнитной основе, подобный тем, что обычно прикрепляются к холодильнику.

Магнит можно использовать для проверки состояния поверхности автомобиля. Если на кузове нет шпаклевки, то сувенир легко прикрепится к нему. Однако, если поверхность была подвергнута обработке шпаклевкой из-за вмятин или коррозии, магнит не будет прикрепляться.

Этот метод позволяет обнаружить даже тонкий слой шпаклевки, что поможет избежать покупки автомобиля, у которого были серьезные повреждения, в то время как продавец не сделал никаких уступок в цене.