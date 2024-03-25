Шокирующая тайна автомойки: как кондиционер для волос превращает вашу машину в бриллиант за секунды

Что сделать сразу после мойки машины, чтобы поверхность кузова заблестела: автомобильная хитрость

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Поверхность машины быстро пачкается, что заставляет водителей периодически мывать свой автомобиль. Некоторые предпочитают обращаться в автомойку и воспользоваться услугами профессионалов, тогда как другие предпочитают делать это самостоятельно.

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В любом случае после процедуры мойки кузов автомобиля требует дополнительного ухода. Используя неожиданный метод, можно достичь блестящего результата и сохранить чистоту кузова на долгое время.

Для этого можно использовать кондиционер для волос. Эту жидкость следует нанести на поверхность кузова после завершения мойки. Важно не оставлять средство на лакокрасочном покрытии и смыть его через несколько минут после нанесения.

При правильном применении поверхность кузова начнет сверкать, придавая машине свежий и обновленный вид. Кроме того, благодаря кондиционеру для волос на автомобиле образуется невидимая пленка, которая не позволяет каплям дождя задерживаться на кузове, а также предотвращает приставание грязи. Это значит, что посещение автомойки может быть реже.