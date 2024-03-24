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5 китайских авто, которые дарят надежность за копейки: что скрывают вторичные рынки

Эксперты назвали пять долговечных китайских автомобилей за 250 000 рублей

1:29
Авто

Эксперты портала "АвтоВзгляд" решили обратить внимание россиян на пять китайских автомобилей, доступных на вторичном рынке, которые могут прослужить долго и при этом стоят около 250 тысяч рублей.

Эксперты назвали пять долговечных китайских автомобилей за 250 000 рублей
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Седан Lifan Solano, старше десяти лет, характеризуется коррозионно-устойчивым кузовом. Обычно имеет пробег от 125 до 185 тысяч километров и одного предыдущего владельца по ПТС. Его двигатель на 106 лошадиных сил в сочетании с механической коробкой передач может прослужить долго.

Geely Emgrand EC7 такого же возраста способен преодолеть более 200 тысяч километров. Может быть оснащен как механической коробкой передач, так и вариатором, который доказал свою надежность.

Хэтчбек Chery M11 по такой же цене может быть немного старше. В комплектации обычно есть мультимедийное управление на руле и хорошая магнитола. Часто устанавливается газобаллонное оборудование из-за значительного расхода топлива. Haima 3 с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 112 лошадиных сил может быть оснащен как механической коробкой передач, так и вариатором.

Это аналог Mazda, но более доступный по цене. FAW V5 до сих пор на ходу у большинства владельцев, даже после преодоления более 200 тысяч километров. Механическая коробка передач может издавать шум, но в целом автомобиль может еще послужить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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