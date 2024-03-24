Новые правила для камер на дорогах России: что изменится для водителей

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Дорожные камеры предложили устанавливать за километр друг от друга

1:42
Авто

С начала сентября 2024 года все камеры наблюдения на дорогах России должны работать в соответствии с общими правилами, принятыми в прошлом году.

Дорожные камеры предложили устанавливать за километр друг от друга
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Новый проект постановления Правительства о применении средств фотовидеофиксации нарушений ПДД был представлен рабочей группе по безопасности дорожного движения при Правительственной комиссии по административной реформе.

Этот документ устанавливает правила для установки всех видов дорожных камер — стационарных, передвижных и мобильных.

Среди нововведений — увеличение расстояния между камерами. Согласно этим правилам, автоматические системы контроля нарушений Правил дорожного движения не могут устанавливаться ближе, чем на один километр друг от друга в населенных пунктах и не ближе чем на пять километров за пределами городов. Однако, какова оценка этого изменения?

Пётр Шкуматов, эксперт из "Народного фронта. Аналитика", высказывает своё мнение:

"Установка минимального расстояния между камерами является необходимой мерой. Например, если камеры располагаются слишком близко друг к другу, скажем, каждые 500 метров, как это предусмотрено ГОСТом, водитель может быть оштрафован несколько раз за одно и то же превышение скорости. Это приводит к несправедливым штрафам, которые иногда приходится отменять из-за невозможности доказать, что нарушения были разными. Увеличение расстояния между камерами поможет избежать подобных ситуаций как на трассах, где скорость высокая, так и в городах, где нарушения происходят в различных дорожных ситуациях. Согласно проекту, эти правила не будут действовать на участках с высоким уровнем аварийности".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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