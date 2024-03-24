Машинам скорой помощи хотят разрешать таранить автомобили россиян

В ПДД возможно произойдет значительное изменение: автомобилям скорой помощи могут разрешить перемещать неправильно припаркованные транспортные средства. Эксперт Ирина Франк объяснила, как это нововведение может повлиять на безопасность всех участников дорожного движения.
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил внести изменения в правила дорожного движения, включив в них важное дополнение: дать экипажам скорой помощи возможность безнаказанно передвигать автомобили, блокирующие проезд. Это позволит медицинским бригадам быстро достигать мест вызовов, устраняя препятствия на своем пути, сообщает naavtotrasse. ru.
Помимо изменений в ПДД, депутат предложил оборудовать автомобили скорой помощи силовыми бамперами. Эти устройства будут ключом к выполнению гуманитарной миссии, позволяя убирать с пути все транспортные препоны.
Однако использовать это право можно будет только в крайних случаях, когда каждая секунда на счету, и нет альтернативных маршрутов или они существенно длиннее. Ирина Франк отмечает, что такие радикальные меры будут применяться исключительно тогда, когда от них зависит человеческая жизнь.
Появляется вопрос о возмещении ущерба для автомобилей, ставших участниками дорожного происшествия. Возможно, в этом случае ГИБДД потребует компенсацию ущерба от тех, кто нарушил правила парковки.
В случае введения этой инициативы, водители скорой помощи и государство не будут нести расходы по возмещению ущерба.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.