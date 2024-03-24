Машинам скорой помощи хотят разрешать таранить автомобили россиян

ГИБДД может разрешить автомобилям скорой помощи таранить машины россиян

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В ПДД возможно произойдет значительное изменение: автомобилям скорой помощи могут разрешить перемещать неправильно припаркованные транспортные средства. Эксперт Ирина Франк объяснила, как это нововведение может повлиять на безопасность всех участников дорожного движения.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил внести изменения в правила дорожного движения, включив в них важное дополнение: дать экипажам скорой помощи возможность безнаказанно передвигать автомобили, блокирующие проезд. Это позволит медицинским бригадам быстро достигать мест вызовов, устраняя препятствия на своем пути, сообщает naavtotrasse. ru.

Помимо изменений в ПДД, депутат предложил оборудовать автомобили скорой помощи силовыми бамперами. Эти устройства будут ключом к выполнению гуманитарной миссии, позволяя убирать с пути все транспортные препоны.

Однако использовать это право можно будет только в крайних случаях, когда каждая секунда на счету, и нет альтернативных маршрутов или они существенно длиннее. Ирина Франк отмечает, что такие радикальные меры будут применяться исключительно тогда, когда от них зависит человеческая жизнь.

Появляется вопрос о возмещении ущерба для автомобилей, ставших участниками дорожного происшествия. Возможно, в этом случае ГИБДД потребует компенсацию ущерба от тех, кто нарушил правила парковки.

В случае введения этой инициативы, водители скорой помощи и государство не будут нести расходы по возмещению ущерба.