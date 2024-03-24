Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-разведчик США Риттер: Россия создаст на территории Украины буферные зоны
Принцесса Евгения заявила, что у сражающегося с раком Карла III все хорошо
Глава "Матерей России" Петренко: молимся о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
О чём следует знать, если вы решили завести собаку
Сергей Лазарев почтил память отца и брата на фоне трагедии в "Крокусе"
В Москве подешевели новостройки
5 пород кошек, которые поддаются дрессировке
Яковлев назвал участие в "голой" вечеринке причиной отсутствия Киркорова на конкурсе "МиР"
Какие семена сажают в апреле
Машинам скорой помощи хотят разрешать таранить автомобили россиян

ГИБДД может разрешить автомобилям скорой помощи таранить машины россиян

1:33
Авто

В ПДД возможно произойдет значительное изменение: автомобилям скорой помощи могут разрешить перемещать неправильно припаркованные транспортные средства. Эксперт Ирина Франк объяснила, как это нововведение может повлиять на безопасность всех участников дорожного движения.

ГИБДД может разрешить автомобилям скорой помощи таранить машины россиян
Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил внести изменения в правила дорожного движения, включив в них важное дополнение: дать экипажам скорой помощи возможность безнаказанно передвигать автомобили, блокирующие проезд. Это позволит медицинским бригадам быстро достигать мест вызовов, устраняя препятствия на своем пути, сообщает naavtotrasse. ru.

Помимо изменений в ПДД, депутат предложил оборудовать автомобили скорой помощи силовыми бамперами. Эти устройства будут ключом к выполнению гуманитарной миссии, позволяя убирать с пути все транспортные препоны.

Однако использовать это право можно будет только в крайних случаях, когда каждая секунда на счету, и нет альтернативных маршрутов или они существенно длиннее. Ирина Франк отмечает, что такие радикальные меры будут применяться исключительно тогда, когда от них зависит человеческая жизнь.

Появляется вопрос о возмещении ущерба для автомобилей, ставших участниками дорожного происшествия. Возможно, в этом случае ГИБДД потребует компенсацию ущерба от тех, кто нарушил правила парковки.

В случае введения этой инициативы, водители скорой помощи и государство не будут нести расходы по возмещению ущерба.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий

Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.

Стас Пьеха показал фото с новорождённым сыном: ты особенный для меня
Сорт огурцов "Феникс 640" подходит для засолки
Этот сорт огурцов плодоносит до поздней осени: идеален для засолки — плоды хрустящие и небольшие
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Последние материалы
Дочь Любови Успенской получила гражданство России, исполнив мечту матери
Важные правила выращивания рассады томатов
Рудченко указал на человечность Шамана, записавшего песню в память о жертвах теракта
Сангвинария канадская может радовать даже в тени
ГИБДД может разрешить автомобилям скорой помощи таранить машины россиян
Фитнес-тренер объяснил, почему обычные приседания могут вызывать дискомфорт
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта захотела жить с отцом, расстроив мать
Моргенштерн* перевёл 1 миллион рублей подростку, спасавшему людей в "Крокусе"
Оскар Кучера спас свою жену из зала перед терактом в "Крокус Сити Холл"
Командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Николюк объявил о своей отставке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников