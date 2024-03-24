Секрет автолюбителей: новый способ очистить лобовое стекло без следов

Как отчистить лобовое стекло до идеального состояния

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Представляем эффективный метод очистки автомобильных стекол. Как очистить лобовое стекло, чтобы не было следов? Этот метод необычен, но очень эффективен. Вам понадобится обычный табак из сигарет, немного воды и тряпка.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Извлеките табак из нескольких сигарет и насыпьте его на тряпку. Затем натрите лобовое стекло, предварительно слегка увлажнив его водой.

Дайте табаку действовать на стекле две-три минуты, затем протрите стекло чистой водой и высушите его. Также для очистки лобового стекла можно использовать специальное средство для мониторов с антистатическим эффектом.