Секрет автолюбителей: новый способ очистить лобовое стекло без следов

Представляем эффективный метод очистки автомобильных стекол. Как очистить лобовое стекло, чтобы не было следов? Этот метод необычен, но очень эффективен. Вам понадобится обычный табак из сигарет, немного воды и тряпка.
Извлеките табак из нескольких сигарет и насыпьте его на тряпку. Затем натрите лобовое стекло, предварительно слегка увлажнив его водой.
Дайте табаку действовать на стекле две-три минуты, затем протрите стекло чистой водой и высушите его. Также для очистки лобового стекла можно использовать специальное средство для мониторов с антистатическим эффектом.
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