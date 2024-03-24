Почему ваш автомобиль не заводится в дождливую погоду?: эксперт раскрывает секреты

Автомеханик назвал семь причин, почему машина может не завестись в дождливую погоду

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Многие владельцы автомобилей сталкиваются с ситуацией, когда их машина отказывается заводиться во время дождливой погоды. В интервью для портала njcar.ru владелец сетевого сервисного центра пояснил, почему двигатель не запускается в таких условиях.

Фото: Ледяной дождь by Shawn Harquail is licensed under CC BY-NC 2.0

Основные проблемы связаны с проникновением влаги в подкапотное пространство и конденсацией на электрических контактах и разъемах, что может вызвать затруднения при запуске.

На старых автомобилях одним из мест, где влага может скапливаться, является крышка трамблера, особенно после дождя или мойки машины. Это может привести к проблемам с пуском двигателя из-за затруднений в работе системы зажигания.

Проблемы также могут возникнуть из-за попадания влаги на внутреннюю обмотку катушек зажигания, что может привести к короткому замыканию и недостаточному выходному напряжению для создания искры на свечах зажигания.

Засоренный грязью воздушный фильтр, особенно если на него попала влага, может снизить поступление воздуха к мотору, что вызывает трудности при запуске и приводит к "задыханию" двигателя.

Под воздействием повышенной влажности клеммы аккумулятора подвергаются окислению, что может нарушить контакт и затруднить пуск двигателя. Окисленные клеммы без должной защиты могут привести к утечкам тока и разряду батареи.

Попадание влаги на контакты датчика массового расхода воздуха может вызвать сбои в работе электронного блока управления двигателем, что также приводит к затруднениям при запуске. Кроме того, влага на высоковольтных проводах системы зажигания также может вызвать проблемы при пуске двигателя.