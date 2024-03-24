Solaris и Creta вернулись: сколько стоят? Что насчет гарантии?

В основном, единственное серьезное восстановление автопроизводства среди имеющихся заводов до недавнего времени было осуществлено на московском заводе Renault, который затем был переименован в "Москвич". На этом заводе также планируется начать производство электромобилей Atom.
Однако с середины марта дилерам стали поступать автомобили Solaris, произведенные на ранее принадлежащем заводе Hyundai. Стоит ли рассматривать их к покупке?
Что такое новый Solaris?
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был передан компании AGR Automotive Group, которая начала сборку автомобилей под маркой Solaris, используя существующие комплектующие. Фактически, эти автомобили являются теми же моделями, что и Hyundai и Kia, но под другими названиями:
Поскольку использовались те же комплектующие, производственные линии остались неизменными, а персонал остался прежним, перезапустить производство не составило больших трудностей. Автомобили собираются по полному циклу — включая сварку и окраску кузовов.
Автомобили марки Solaris отличаются от своих предшественников только эмблемами, а также сохраняют те же пакеты оснащения. Поскольку качественных изображений новых машин еще нет, дилеры часто используют фотографии автомобилей Hyundai, закрывая их эмблемы.
Инструкция по эксплуатации точно такая же, как у Hyundai, даже без упоминания нового бренда — только аббревиатуры HS, HC, KRS и KRX на обложке.
Цены
Цены далеки от низких. Например, седаны Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) представлены в различных цветах и комплектациях, все с черным салоном (тканевым или комбинированным):
Модификации Solaris HS с двигателем 1.6 литра (123 л. с.) и автоматической коробкой передач имеют следующие цены:
Также обещаются скидки за кредит (300 000 рублей) и за трейд-ин (200 000 рублей). Таким образом, самый доступный Solaris HS Active можно приобрести за 1 610 000 рублей, если обменять свой старый автомобиль на новый. Однако дилеры предупреждают, что цены могут увеличиться с апреля.
Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 000 км.
Кроссоверы Solaris HC (бывший Creta) также поступают к дилерам. На данный момент в наличии преимущественно переднеприводные версии с двигателями 1.6 литра (123 л. с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако будут также доступны полноприводные версии с двигателями 1.6 литра (121 л. с.) и 2.0 литра (149 л. с.).
Цветовая гамма ограничена: белый, черный и серый. Все автомобили оснащены черным салоном.
Примерные цены на Solaris HC 1.6 AT 4x2 без учета скидок:
Цены не являются низкими. За эти деньги можно найти множество альтернативных китайских автомобилей. Поэтому выбор в пользу Solaris будет сделан теми, кто предпочитает именно марку Hyundai, хотя и прошлую модель.
Предполагается, что если кузовные детали были хранены правильно и не подвергались коррозии в течение двух лет, то Solaris можно покупать с уверенностью. Сервисные центры хорошо знакомы с ними, запасные части и расходные материалы доступны, а продажа автомобиля через несколько лет не представляет проблем.
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