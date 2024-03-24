Solaris и Creta вернулись: сколько стоят? Что насчет гарантии?

Главред "За рулем" рассказал, какой он – новый Solaris с бывшего завода Hyundai

4:22 Your browser does not support the audio element. Авто

В основном, единственное серьезное восстановление автопроизводства среди имеющихся заводов до недавнего времени было осуществлено на московском заводе Renault, который затем был переименован в "Москвич". На этом заводе также планируется начать производство электромобилей Atom.

Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Однако с середины марта дилерам стали поступать автомобили Solaris, произведенные на ранее принадлежащем заводе Hyundai. Стоит ли рассматривать их к покупке?

Что такое новый Solaris?

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был передан компании AGR Automotive Group, которая начала сборку автомобилей под маркой Solaris, используя существующие комплектующие. Фактически, эти автомобили являются теми же моделями, что и Hyundai и Kia, но под другими названиями:

Solaris HS — бывший Hyundai Solaris

Solaris HC — бывший Hyundai Creta

Solaris KRS — бывший Kia Rio седан

Solaris KRX — бывший Kia Rio X-Line

Поскольку использовались те же комплектующие, производственные линии остались неизменными, а персонал остался прежним, перезапустить производство не составило больших трудностей. Автомобили собираются по полному циклу — включая сварку и окраску кузовов.

Автомобили марки Solaris отличаются от своих предшественников только эмблемами, а также сохраняют те же пакеты оснащения. Поскольку качественных изображений новых машин еще нет, дилеры часто используют фотографии автомобилей Hyundai, закрывая их эмблемы.

Инструкция по эксплуатации точно такая же, как у Hyundai, даже без упоминания нового бренда — только аббревиатуры HS, HC, KRS и KRX на обложке.

Цены

Цены далеки от низких. Например, седаны Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) представлены в различных цветах и комплектациях, все с черным салоном (тканевым или комбинированным):

Модификации Solaris HS с двигателем 1.6 литра (123 л. с.) и автоматической коробкой передач имеют следующие цены:

Active Plus — 2 200 000 рублей

Comfort + Light + Winter + Advanced — 2 350 000 рублей

Comfort + Light + Advanced + Safety — 2 370 000 рублей

Elegance — 2 410 000 рублей

Также обещаются скидки за кредит (300 000 рублей) и за трейд-ин (200 000 рублей). Таким образом, самый доступный Solaris HS Active можно приобрести за 1 610 000 рублей, если обменять свой старый автомобиль на новый. Однако дилеры предупреждают, что цены могут увеличиться с апреля.

Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 000 км.

Кроссоверы Solaris HC (бывший Creta) также поступают к дилерам. На данный момент в наличии преимущественно переднеприводные версии с двигателями 1.6 литра (123 л. с.) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако будут также доступны полноприводные версии с двигателями 1.6 литра (121 л. с.) и 2.0 литра (149 л. с.).

Цветовая гамма ограничена: белый, черный и серый. Все автомобили оснащены черным салоном.

Примерные цены на Solaris HC 1.6 AT 4x2 без учета скидок:

Classic — 2 670 000 рублей

Classic + Winter — 2 790 000 рублей

Classic + Light + Winter — 2 960 000 рублей

Lifestyle — 2 950 000 рублей

Цены не являются низкими. За эти деньги можно найти множество альтернативных китайских автомобилей. Поэтому выбор в пользу Solaris будет сделан теми, кто предпочитает именно марку Hyundai, хотя и прошлую модель.

Предполагается, что если кузовные детали были хранены правильно и не подвергались коррозии в течение двух лет, то Solaris можно покупать с уверенностью. Сервисные центры хорошо знакомы с ними, запасные части и расходные материалы доступны, а продажа автомобиля через несколько лет не представляет проблем.