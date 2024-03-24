Игра в рулетку: почему обгоны на дороге могут обернуться множеством штрафов

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В ГИБДД предупредили о больших штрафах за препятствование обгону на трассе

2:25
Авто

Каждый водитель, в определенный момент времени, сталкивался с такой сложной ситуацией, когда требовалось срочно завершить маневр обгона, но перестроиться обратно в правый ряд представлялось непростой задачей из-за того, что машины, двигавшиеся справа, не давали дорогу. Представитель ГИБДД поделился с порталом njcar. ru, что в таких случаях могут быть выписаны штрафы обоим водителям.

В ГИБДД предупредили о больших штрафах за препятствование обгону на трассе
Фото: Wikipedia by Axion23 is licensed under CC BY-SA 3.0

Это довольно распространенная ситуация на перегруженных автострадах — в условиях интенсивного движения формируется значительная очередь автомобилей за медленно передвигающимся транспортом. При этом водители, следующие за медленным грузовиком, не проявляют инициативы в обгоне, несмотря на то, что дорожные знаки и разметка позволяют это делать.

Рано или поздно, один из участников движения начинает маневр обгона из конца очереди. Нередко водителям не удается завершить обгон всех автомобилей в колонне, и чаще всего приходится вставать в правый ряд на середине процесса, чтобы пропустить встречный поток транспорта.

Однако это может быть предотвращено намеренно или случайно другими водителями, двигающимися медленно за грузовиком.

Интересно, что многие из тех, кто не дает возможности перестроиться в правый ряд, уверены в своей правоте: ведь в этот момент "обгоняльщик" находится на чужой полосе, а они, мол, соблюдают ПДД, не предпринимая никаких маневров. Их логика заключается в том, что если в результате такого обгона произойдет авария, то виновным будет "лихач", а не они, дисциплинированные водители.

В ГИБДД напомнили, что в соответствии с пунктом 11.3 ПДД, водителю обгоняемого транспортного средства запрещается мешать обгона путем ускорения или любых других маневров.

Следовательно, даже если водитель решает не уступать место "обгоняльщику" из-за его агрессивного поведения, это может быть расценено как препятствие в обгоне и нарушение ПДД. За подобные действия также предусмотрены штрафы до 1500 рублей, как указано в части 1 статьи 12.15 КоАП.

В случае аварии, возникшей из-за такого поведения участников движения, ГИБДД может считать виновными обе стороны. Поэтому водителям следует быть осторожными и соблюдать ПДД, даже если они уверены, что действуют в соответствии с законом, не пропуская другие машины в свой ряд.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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