Почему обгон фур на дороге может быть смертельным: узнайте основные ошибки, которые делают водители

Ошибки, которые совершают многие водители при обгоне большегрузов

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Большая фура на дороге всегда привлекает внимание опытных водителей других автомобилей.

Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

В то же время менее опытные автомобилисты могут допускать грубые ошибки при обгоне грузовиков, ставя под угрозу свое здоровье и даже жизнь. Сегодня мы обсудим об этом немного подробнее.

Обзорность

Хороший обзор — одно из важнейших условий безопасного вождения. Однако при обгоне фургонов обзорность может снизиться до минимума, создавая опасные ситуации.

Причина этому — слишком близкое приближение обгоняющей машины к большегрузу, который закрывает обзор. Это одна из самых рискованных ошибок водителей, поскольку в такой ситуации водитель может потерять видимость встречной полосы перед маневром.

Там может находиться встречное транспортное средство. Итак, делая обгон, важно не подходить к фуре слишком близко. Необходимо сохранять оптимальное расстояние, чтобы видеть встречную полосу до самого горизонта.

Зеркала заднего вида — не просто украшение

Еще одна распространенная ошибка водителей перед обгоном грузовиков — недостаточное внимание к тому, что происходит за машиной.

Важно следить за тем, что происходит сзади. Поэтому водитель перед обгоносм фургоном должен активно использовать зеркала заднего вида, чтобы убедиться, что нет следующей машины, собирающейся его обгонять.

Караван из фур — как безопасно обогнать

Лучше всего вообще не обгонять. Самый безопасный вариант: сохранять терпение и спокойно двигаться за колонной грузовиков. Рано или поздно они могут остановиться или свернуть на другую дорогу, и тогда дорога будет свободна. Обгонять такой кортеж очень рискованно.

Сможете ли вы, обогнав одну фуру, вставить в середину колонны? Это вряд ли получится сделать без риска. Обгонять несколько фур сразу или даже всю группу — еще более рискованное мероприятие, поскольку вы можете столкнуться с встречным автомобилем.

В заключение, предоставим несколько полезных советов:

Никогда не обгоняйте тот автомобиль, который уже начал обгон большегруза;

Не обгоняйте фуру на подъеме;

Не стоит совершать обгон фур на узкой трассе.