Избегайте дорогих ремонтов!: эксперт рассказывает, как подготовить свой автомобиль к весеннему сезону

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Автоэксперт Мершиев: автомобиль необходимо проверять каждые полгода

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Авто

По словам главного специалиста автосервиса Fit Service Андрея Мершиева регулярная проверка вашего автомобиля обязательна каждые полгода. Он уточнил, что хотя это не обязательно связано с сезоном, лучше всего провести диагностику после зимы. Мершиев настоятельно рекомендует проверить состояние ходовой части, технические жидкости, ремни приводных устройств, тормозные колодки, щётки стеклоочистителя и систему кондиционирования.

Автоэксперт Мершиев: автомобиль необходимо проверять каждые полгода
Фото: openverse by Beautiful Faces of Berlin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Эксперт отметил, что многие владельцы автомобилей не знают, что антифриз, подобно маслу, следует менять либо по графику, либо по необходимости. Для автомобилей с пробегом это должно происходить раз в два года.

Также рекомендуется менять тормозную жидкость с той же периодичностью, так как в ней может накапливаться вода. Масло в двигателе следует менять каждые 10-15 тысяч километров.

Кроме того, после зимы необходимо заменить фильтр воздуха и салона.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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