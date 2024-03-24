Избегайте дорогих ремонтов!: эксперт рассказывает, как подготовить свой автомобиль к весеннему сезону

По словам главного специалиста автосервиса Fit Service Андрея Мершиева регулярная проверка вашего автомобиля обязательна каждые полгода. Он уточнил, что хотя это не обязательно связано с сезоном, лучше всего провести диагностику после зимы. Мершиев настоятельно рекомендует проверить состояние ходовой части, технические жидкости, ремни приводных устройств, тормозные колодки, щётки стеклоочистителя и систему кондиционирования.
Эксперт отметил, что многие владельцы автомобилей не знают, что антифриз, подобно маслу, следует менять либо по графику, либо по необходимости. Для автомобилей с пробегом это должно происходить раз в два года.
Также рекомендуется менять тормозную жидкость с той же периодичностью, так как в ней может накапливаться вода. Масло в двигателе следует менять каждые 10-15 тысяч километров.
Кроме того, после зимы необходимо заменить фильтр воздуха и салона.
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