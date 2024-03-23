Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета
Почему огуречный смузи — лучший напиток для весны для худеющих
Как правильно дышать во время бега
STE: ученые обнаружили частицы микропластика в археологических пробах
Лариса Лужина поделилась забавным случаем со своего дня рождения
Растения, которые помогут избавиться от проволочнкика
Кинологи рассказали, как приручить медведя
3 совета, как создать уют в ванной комнате
Россиянам рассказали, как обезопасить своего питомца от догхантеров
Паника на дороге: как не навредить своему КПП, если двигатель заглохнет на скорости

Автомеханик рассказал, что сломается, если машина с автоматом заглохнет на ходу

1:59
Авто

Когда мотор автомобиля внезапно тухнет во время движения, это может вызвать недоумение и даже тревогу у водителя. Независимо от типа трансмиссии, такая ситуация может возникнуть на любом автомобиле. Тем не менее, если с механической коробкой передач все достаточно понятно, то с автоматической коробкой передач все гораздо менее очевидно.

Автомеханик рассказал, что сломается, если машина с автоматом заглохнет на ходу
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

В беседе с порталом njcar.ru руководитель автосервиса по ремонту трансмиссий объяснил, какие последствия может иметь такая поломка.

Двигатель может заглохнуть по разным причинам, например, из-за засора клапана EGR или из-за проблем с топливоподачей, вызванными загрязнением сетки топливного насоса.

На машинах с механической коробкой передач, если двигатель заглохнул во время движения, инерция автомобиля продолжит вращать коленчатый вал через сцепление до полной остановки.

В этом случае процессы сгорания топливовоздушной смеси в двигателе прекратятся, что предотвратит серьезные повреждения как для двигателя, так и для коробки передач.

Но что делать, если двигатель заглохнул на автомобиле с автоматической коробкой передач? В таком случае машина продолжит движение, а коробка переключится в режим "нейтраль". Однако сам водитель может нанести вред трансмиссии своими неправильными действиями.

Если водитель, особенно начинающий, начнет паниковать, существует вероятность того, что, случайно нажимая на тормоз и дергая селектор КПП, он может включить режим "парковка" вместо "драйв". В такой ситуации возникнет громкий металлический скрежет фиксатора, который блокирует трансмиссию в режиме парковки.

Это может привести к поломке деталей коробки передач, образованию металлической стружки и выходу из строя автоматической коробки передач.

Поэтому в случае внезапной остановки двигателя на ходу водителю автомобиля с автоматической коробкой передач следует осторожно съехать на обочину, остановиться и только после этого перевести селектор КПП в режим "парковка".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Растения, которые помогут избавиться от проволочнкика
Кинологи рассказали, как приручить медведя
3 совета, как создать уют в ванной комнате
Россиянам рассказали, как обезопасить своего питомца от догхантеров
В какое время года лучше всего поехать отдыхать на Байкал
Масло для лица: кому подойдет и какое выбрать
Brain Sciences: изучение музыки положительно сказывается на работе мозга
Сэм Альтман выразил желание внедрить нейросети в киноиндустрию
Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири
Ходьба может заменить дорогие спортзалы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников