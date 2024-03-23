Паника на дороге: как не навредить своему КПП, если двигатель заглохнет на скорости

Автомеханик рассказал, что сломается, если машина с автоматом заглохнет на ходу

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Когда мотор автомобиля внезапно тухнет во время движения, это может вызвать недоумение и даже тревогу у водителя. Независимо от типа трансмиссии, такая ситуация может возникнуть на любом автомобиле. Тем не менее, если с механической коробкой передач все достаточно понятно, то с автоматической коробкой передач все гораздо менее очевидно.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

В беседе с порталом njcar.ru руководитель автосервиса по ремонту трансмиссий объяснил, какие последствия может иметь такая поломка.

Двигатель может заглохнуть по разным причинам, например, из-за засора клапана EGR или из-за проблем с топливоподачей, вызванными загрязнением сетки топливного насоса.

На машинах с механической коробкой передач, если двигатель заглохнул во время движения, инерция автомобиля продолжит вращать коленчатый вал через сцепление до полной остановки.

В этом случае процессы сгорания топливовоздушной смеси в двигателе прекратятся, что предотвратит серьезные повреждения как для двигателя, так и для коробки передач.

Но что делать, если двигатель заглохнул на автомобиле с автоматической коробкой передач? В таком случае машина продолжит движение, а коробка переключится в режим "нейтраль". Однако сам водитель может нанести вред трансмиссии своими неправильными действиями.

Если водитель, особенно начинающий, начнет паниковать, существует вероятность того, что, случайно нажимая на тормоз и дергая селектор КПП, он может включить режим "парковка" вместо "драйв". В такой ситуации возникнет громкий металлический скрежет фиксатора, который блокирует трансмиссию в режиме парковки.

Это может привести к поломке деталей коробки передач, образованию металлической стружки и выходу из строя автоматической коробки передач.

Поэтому в случае внезапной остановки двигателя на ходу водителю автомобиля с автоматической коробкой передач следует осторожно съехать на обочину, остановиться и только после этого перевести селектор КПП в режим "парковка".