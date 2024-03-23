Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сэм Альтман выразил желание внедрить нейросети в киноиндустрию
Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири
Ходьба может заменить дорогие спортзалы
В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере
Принцесса Кейт Миддлтон обнародовала свой борьбу с раком в эмоциональном видеообращении
Самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год
Психолог Васильева рассказала, чему учит детей уход за домашними животными
В этих фильмах герои готовы на всё, чтобы спастись
IJO: археологи обнаружили скелет рыси в одной из ям древнего поселения в Венгрии
Выяснилось, как продлить жизнь аккумулятору без вреда для автомобиля

Автоэксперт Колодочкин: автомобильный аккумулятор служит не более двух лет

0:53
Авто

Если запуск двигателя автомобиля затруднён и мотор не заводится сразу, это может быть сигналом к замене аккумуляторной батареи, по словам эксперта Михаила Колодочкина из журнала "За Рулем".

Автоэксперт Колодочкин: автомобильный аккумулятор служит не более двух лет
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Он рекомендует весной проверить состояние батареи. При работающем двигателе напряжение должно быть в диапазоне 14,0-14,4 В, а при выключенном — 12,5-12,6 В. Если напряжение ниже указанных значений, то следует произвести зарядку батареи специальным устройством и повторить процедуру через две недели. Если состояние батареи не улучшится, то придётся приобрести новую.

Эксперт также отмечает, что стандартный срок службы аккумулятора, заявленный производителями, составляет 24 месяца или пробег до 100 тыс. километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Директор группы "Пикник" бьёт тревогу: пропал один из членов музыкального коллектива

Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.

Директор "Пикника" сообщил, что не может связаться с пропавшим членом музыкальной группы
Ещё один подозреваемый в совершении теракта в "Крокусе" заявил о вербовке в Telegram
Жил в хостеле с другими мигрантами: стали известны детали допроса еще одного подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе"
Рассказываем причины, когда рассада резко упала
Правильный выбор соседей для перца поможет улучшить урожайность
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
При осмотре тел погибших при теракте в "Крокусе" был найден предмет, похожий на СВУ
Певец Стас Пьеха опубликовал фото с новорождённым сыном: крохотный и постоянно спящий
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Лучшие компаньоны пенсионеров: названы лучшие породы кошек для пожилых
Последние материалы
Суперкрупные сорта томатов для выращивания в Сибири
Ходьба может заменить дорогие спортзалы
В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере
Автоэксперт Колодочкин: автомобильный аккумулятор служит не более двух лет
Принцесса Кейт Миддлтон обнародовала свой борьбу с раком в эмоциональном видеообращении
Самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год
Психолог Васильева рассказала, чему учит детей уход за домашними животными
В этих фильмах герои готовы на всё, чтобы спастись
IJO: археологи обнаружили скелет рыси в одной из ям древнего поселения в Венгрии
Весь день за компьютером: гимнастика для глаз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников