Выяснилось, как продлить жизнь аккумулятору без вреда для автомобиля

Если запуск двигателя автомобиля затруднён и мотор не заводится сразу, это может быть сигналом к замене аккумуляторной батареи, по словам эксперта Михаила Колодочкина из журнала "За Рулем".
Он рекомендует весной проверить состояние батареи. При работающем двигателе напряжение должно быть в диапазоне 14,0-14,4 В, а при выключенном — 12,5-12,6 В. Если напряжение ниже указанных значений, то следует произвести зарядку батареи специальным устройством и повторить процедуру через две недели. Если состояние батареи не улучшится, то придётся приобрести новую.
Эксперт также отмечает, что стандартный срок службы аккумулятора, заявленный производителями, составляет 24 месяца или пробег до 100 тыс. километров.
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