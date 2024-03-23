Продажа авто без риска: 5 правил от экспертов

Пять правил успешной продажи подержанного автомобиля, согласно экспертам

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала NJCAR. RU выделяют пять ключевых правил, которые помогут автовладельцам успешно, выгодно и безопасно продать свой подержанный автомобиль.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Проведите анализ вторичного рынка перед покупкой, чтобы учесть ликвидность выбранной марки и модели.

Изучите актуальные цены на популярных автомобильных площадках и установите конкурентоспособную цену, добавив небольшую маржу для торга.

Подготовьте автомобиль к продаже: проведите мойку, химчистку салона, и заполируйте царапины. Разместите качественное объявление с подробным описанием и фотографиями на популярных сайтах.

Уверенно ведите переговоры, торгуйтесь у капота и не сбивайтесь с цены. Избегайте перекупов.

После достижения окончательной цены, заключите сделку официально: составьте договор купли-продажи и акт приема-передачи, и подпишите их только после получения денег. Лучше всего осуществить транзакцию через банковский перевод или в присутствии надежного свидетеля, если выбрана наличная оплата.