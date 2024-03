Автолюбители заблуждаются: эксперт рассказал правду о старых машинах

Эксперт по автомобилям Владимир Бахарев опровергает мнение многих автолюбителей о том, что старые машины более надежны и долговечны. Он утверждает, что надежность автомобиля зависит от его эксплуатации и обслуживания, а не от возраста.

Фото: Wikipedia by Free Stock Photos is licensed under This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.