Эксперт по автомобилям Владимир Бахарев опровергает мнение многих автолюбителей о том, что старые машины более надежны и долговечны. Он утверждает, что надежность автомобиля зависит от его эксплуатации и обслуживания, а не от возраста.
Бахарев подчеркивает, что сравнивать технологичность старых и современных машин нельзя, так как современные автомобили требуют специализированных знаний и оборудования для обслуживания. Для продления срока службы автомобиля он рекомендует своевременное ТО, использование качественных материалов и запчастей, а также минимизацию экспериментов с машиной.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.