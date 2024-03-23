Автолюбители заблуждаются: эксперт рассказал правду о старых машинах

Миф о надежности старых машин: что на самом деле говорит эксперт

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Эксперт по автомобилям Владимир Бахарев опровергает мнение многих автолюбителей о том, что старые машины более надежны и долговечны. Он утверждает, что надежность автомобиля зависит от его эксплуатации и обслуживания, а не от возраста.

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Бахарев подчеркивает, что сравнивать технологичность старых и современных машин нельзя, так как современные автомобили требуют специализированных знаний и оборудования для обслуживания. Для продления срока службы автомобиля он рекомендует своевременное ТО, использование качественных материалов и запчастей, а также минимизацию экспериментов с машиной.