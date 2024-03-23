Исчезли с рынка, но остались в памяти: вспоминаем три легендарных автомобиля, которых не стало на дорогах России

ТОП-3 автомобилей, оставшихся в памяти российских водителей: что изменилось с их уходом с рынка

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Издание iReactor составило список из трех автомобилей, которые ранее были представлены на российском рынке и остались в памяти многих соотечественников.

Фото: Wikipedia by M 93

В начале списка — Audi TT, который был одним из самых узнаваемых и характерных спорткаров на дорогах России. Хотя модель больше не продается в стране из-за низкого спроса, можно приобрести подержанный экземпляр.

Второе место занял Nissan Juke, который вызывал неоднозначные чувства, но после исчезновения с рынка многие начали испытывать ностальгию. Наконец, на третьем месте — Ford Focus, который стал легендой российского рынка, несмотря на свое высокое ценовое положение. Хотя заводы Ford прекратили свою деятельность в России, на рынке остались лишь коммерческие автомобили марки.