Почему люди продают годовалые машины по низкой цене: важная информация для покупателей

Эксперты портала NJCAR. RU выявили пять основных причин, по которым владельцы решают продать почти новые автомобили. На последнем месте рейтинга находится ситуация, когда владельцу не устраивает приобретенное авто, и он может себе позволить приобрести более высококлассный автомобиль.
Второе место занимают автомобили, которые использовались в такси или торговым агентом, что может негативно сказаться на состоянии кузова и подвески. На третьем месте — продажа машин, находящихся в залоге у банка из-за неоплаченного кредита. Четвертая причина связана с продажей машин, которые использовались в такси или как служебные автомобили, что может привести к значительному износу.
Наконец, на первом месте в рейтинге — продажа автомобилей, побывавших в серьезной аварии и восстановленных с применением б/у запчастей. Эксперты советуют внимательно проверять документы на автомобиль, обращать внимание на наличие гарантии производителя и использовать помощь автоэксперта для оценки технического состояния машины и выявления факта участия в авариях.
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