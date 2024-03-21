Как выбрать лучший автосервис перед летом: советы эксперта

Полезные советы при выборе автосервиса перед летним сезоном

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Автоэксперт Юрий Урюков поделился с изданием Newinform полезными советами при выборе автосервиса перед наступлением летнего сезона. Он обратил внимание на различные типы автосервисов — гаражные, независимые, дилерские и специализированные, отметив, что универсальных СТО фактически не существует.

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Урюков рекомендует обращаться к специалистам, которые хорошо знакомы с конкретной моделью автомобиля, особенно если речь идет о сложных задачах.

Он также предлагает рассмотреть клубные сервисы с узкой специализацией, у которых есть доступ к бюджетным комплектующим и оказывают услуги высокого качества. Низкая цена не должна быть основным критерием выбора автосервиса, и важно ориентироваться на узкую специализацию, рекомендации и отзывы.