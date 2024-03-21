Гарантия в опасности: Lada предупредили владельцев о последствиях чип-тюнинга

Портал NJCAR. RU сообщает о правилах "АвтоВАЗа", согласно которым владельцам "перепрошитых" Lada теперь стоит остерегаться, так как чип-тюнинг может привести к снятию гарантии.
Владелец Lada XRAY поделился информацией о том, что автозавод приказал дилерским центрам проверять фактическую прошивку ЭБУ с заводской. При обнаружении расхождений машина будет автоматически сниматься с гарантии.
Несколько официальных дилеров подтвердили введение этих правил. Проверка производится с помощью специализированного программного обеспечения на диагностических планшетах, отправляя данные на завод для анализа.
В случае обнаружения чип-тюнинга "АвтоВАЗ" может отказать в выполнении гарантийных обязательств.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.