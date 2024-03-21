Гарантия в опасности: Lada предупредили владельцев о последствиях чип-тюнинга

Владельцы Lada остаются без гарантии из-за чип-тюнинга

0:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Портал NJCAR. RU сообщает о правилах "АвтоВАЗа", согласно которым владельцам "перепрошитых" Lada теперь стоит остерегаться, так как чип-тюнинг может привести к снятию гарантии.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Владелец Lada XRAY поделился информацией о том, что автозавод приказал дилерским центрам проверять фактическую прошивку ЭБУ с заводской. При обнаружении расхождений машина будет автоматически сниматься с гарантии.

Несколько официальных дилеров подтвердили введение этих правил. Проверка производится с помощью специализированного программного обеспечения на диагностических планшетах, отправляя данные на завод для анализа.

В случае обнаружения чип-тюнинга "АвтоВАЗ" может отказать в выполнении гарантийных обязательств.