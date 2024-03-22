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Кризис на рынке авто: какие машины сейчас можно купить выгоднее всего?

Какие автомобили лучше всего приобретать в условиях кризиса

Авто

Исследование экспертов издания iReactor показало, что на вторичном рынке наиболее выгодно покупать премиальные автомобили, в частности, немецкие иномарки с двигателем большого объема.

Какие автомобили лучше всего приобретать в условиях кризиса
Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany.

Модели трех брендов — BMW, Mercedes и Audi — снизили цены в среднем на 10% в условиях кризиса. Взаимосвязь между оснащением авто и изменением стоимости также выявлена: чем больше объем двигателя и затратнее ремонт коробки передач, тем ниже цена.

Для выгодной покупки рекомендуется выбирать автомобили с пробегом до 50 тыс. км, новым кузовом и без вложений в ремонт. Однако важно тщательно проверять сделку на безопасность и исключить риск приобретения кредитной или залоговой машины.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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