Кризис на рынке авто: какие машины сейчас можно купить выгоднее всего?

Какие автомобили лучше всего приобретать в условиях кризиса

Исследование экспертов издания iReactor показало, что на вторичном рынке наиболее выгодно покупать премиальные автомобили, в частности, немецкие иномарки с двигателем большого объема.

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Модели трех брендов — BMW, Mercedes и Audi — снизили цены в среднем на 10% в условиях кризиса. Взаимосвязь между оснащением авто и изменением стоимости также выявлена: чем больше объем двигателя и затратнее ремонт коробки передач, тем ниже цена.

Для выгодной покупки рекомендуется выбирать автомобили с пробегом до 50 тыс. км, новым кузовом и без вложений в ремонт. Однако важно тщательно проверять сделку на безопасность и исключить риск приобретения кредитной или залоговой машины.