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Водители, будьте внимательны: 3 главные причины поломки механической коробки передач

ТОП-3 причин выхода из строя механической коробки передач: советы экспертов

0:39
Авто

Эксперты портала NJCAR. RU выявили топ-3 основных причин выхода из строя механической коробки передач.

ТОП-3 причин выхода из строя механической коробки передач: советы экспертов
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Первая причина — "недожим" педали сцепления, которая приводит к износу синхронизаторов и кулис рычага. Вторая причина — постоянно зажатая педаль сцепления, что может привести к износу выжимного подшипника. Третья причина — нахождение ноги на педали сцепления, что вызывает ее излишнее нажатие, перегрев и быстрый износ сцепления, вилки и выжимного подшипника.

Водителям рекомендуется быть более внимательными к обращению с сцеплением и селектором трансмиссии, чтобы предотвратить подобные поломки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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