Водители, будьте внимательны: 3 главные причины поломки механической коробки передач

Эксперты портала NJCAR. RU выявили топ-3 основных причин выхода из строя механической коробки передач.
Первая причина — "недожим" педали сцепления, которая приводит к износу синхронизаторов и кулис рычага. Вторая причина — постоянно зажатая педаль сцепления, что может привести к износу выжимного подшипника. Третья причина — нахождение ноги на педали сцепления, что вызывает ее излишнее нажатие, перегрев и быстрый износ сцепления, вилки и выжимного подшипника.
Водителям рекомендуется быть более внимательными к обращению с сцеплением и селектором трансмиссии, чтобы предотвратить подобные поломки.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.