Ваша безопасность на кону: как определить, когда пора менять тормозные колодки?

Специалисты издания Newinform делятся советами о том, как правильно оценить степень износа тормозных колодок автомобиля и выявить необходимость их замены. Рекомендуется регулярно проводить визуальный осмотр тормозных колодок, и если их толщина составляет менее 6,35 мм, следует срочно заменить их на новые.
Наличие чрезмерной ржавчины также указывает на необходимость замены колодок, так как коррозия может привести к отделению фрикционного материала от опорной пластины, ухудшая эффективность торможения и вызывая шумы и вибрации.
Эксперты также отмечают, что состояние тормозных колодок можно оценить "на слух": появление пищащего звука при сбрасывании скорости или звука трения металла о металл является признаком необходимости замены колодок. Регулярная проверка состояния тормозных колодок поможет обеспечить безопасность вождения.
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