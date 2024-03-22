Откройте для себя тайные возможности вашего авто: скрытые функции, о которых вы не знали

Скрытые функции автомобилей: что полезного вы можете найти в вашем авто?

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Эксперты поделились информацией о некоторых полезных и интересных "скрытых функциях" в автомобилях, которые могут быть неизвестны многим водителям.

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти функции включают в себя указатель расположения топливного бака на приборной панели, держатель крышки топливного бака для предотвращения ударов о кузов, систему мониторинга усталости водителя и даже крошечные ключи, интегрированные в пластиковые автомобильные брелоки.

Кроме того, на лобовом стекле часто можно найти специальную клипсу для крепления дополнительных предметов, а также множество других функций, таких как сброс счетчика ТО или функция Easy Open для открытия багажной двери одним движением ноги.