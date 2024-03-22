Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Ширвиндт опубликовал последнее прижизненное фото отца
Как ухаживать за цикламеном?
Глава Роскосмоса назвал причиной отмены старта «Союза» отказ источника тока
Мэр Харькова сообщил о 15 взрывах и проблемах со светом в городе
Подмосковное правительство разъяснило, куда жаловаться на плесень в квартире
Диетолог Анна Коробкина объяснила, почему пожилым гораздо сложнее сбросить вес
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 1. Пятница
4 корейские дорамы, которые испортила последняя серия
Психолог Олеся Покусаева: бабушкам нужно позаботиться о доверенности на внуков
Откройте для себя тайные возможности вашего авто: скрытые функции, о которых вы не знали

Скрытые функции автомобилей: что полезного вы можете найти в вашем авто?

0:41
Авто

Эксперты поделились информацией о некоторых полезных и интересных "скрытых функциях" в автомобилях, которые могут быть неизвестны многим водителям.

Скрытые функции автомобилей: что полезного вы можете найти в вашем авто?
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эти функции включают в себя указатель расположения топливного бака на приборной панели, держатель крышки топливного бака для предотвращения ударов о кузов, систему мониторинга усталости водителя и даже крошечные ключи, интегрированные в пластиковые автомобильные брелоки.

Кроме того, на лобовом стекле часто можно найти специальную клипсу для крепления дополнительных предметов, а также множество других функций, таких как сброс счетчика ТО или функция Easy Open для открытия багажной двери одним движением ноги.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России

Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.

Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду - вредителю не понравится
Родившая от режиссёра Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках
Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним
Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним
Последние материалы
Шарлотка с яблоками и манкой: нежная и очень вкусная домашняя выпечка
Нутрициолог Лангауэр назвала сэндвичи и роллы наименее вредным фастфудом
Ветеринары ответили, с какого возраста стоит взять домашнего питомца
Гибрид черёмухи и вишни: новое растение в мире садоводства
У российских туристов будет возможность отправиться в Северную Корею прямо из Москвы
Главного тренера "Барселоны" дисквалифицировали на два матча
Использованные чайные пакетики: семь бьюти-процедур без лишних затрат
Способы бюджетно сделать ремонт в доме
Эксперт рассказал, когда лучше лететь на отдых в Таиланд
Как правильно реагировать на хамское поведение на дороге: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников