Не делайте эту ошибку: эксперты назвали 5 кроссоверов, которые лучше не покупать на вторичке

Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг из пяти популярных кроссоверов, которые не рекомендуется приобретать на вторичном рынке из-за их ненадёжности.
На пятой позиции оказалась Mazda CX-7 с ограниченным ресурсом двигателя. Четвертое место делят Kia Sportage и Hyundai ix35 с проблемными бензиновыми моторами. Третье место занял BMW X5 с серьёзными проблемами с силовыми агрегатами.
На второй строчке расположился Skoda Yeti с проблемами двигателей и трансмиссий. Рейтинг возглавил Volkswagen Tiguan с ограниченным ресурсом силового агрегата и коробки передач.
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