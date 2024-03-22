Не делайте эту ошибку: эксперты назвали 5 кроссоверов, которые лучше не покупать на вторичке

ТОП-5 кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичном рынке

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Эксперты портала NJCAR. RU составили рейтинг из пяти популярных кроссоверов, которые не рекомендуется приобретать на вторичном рынке из-за их ненадёжности.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

На пятой позиции оказалась Mazda CX-7 с ограниченным ресурсом двигателя. Четвертое место делят Kia Sportage и Hyundai ix35 с проблемными бензиновыми моторами. Третье место занял BMW X5 с серьёзными проблемами с силовыми агрегатами.

На второй строчке расположился Skoda Yeti с проблемами двигателей и трансмиссий. Рейтинг возглавил Volkswagen Tiguan с ограниченным ресурсом силового агрегата и коробки передач.