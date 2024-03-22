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Не бойтесь ржавчины: ТОП-5 автомобилей, которые не подвержены коррозии

ТОП-5 производителей, чьи автомобили не подвержены коррозии: какие машины выбрать, чтобы избежать ржавчины

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Авто

Эксперты составили рейтинг из пяти производителей автомобилей, машины которых обладают высокой стойкостью к коррозии. В первую строчку этого рейтинга входит Honda CR-V, благодаря повышенной защите кузова от коррозии, осуществляемой методом гальванической оцинковки.

ТОП-5 производителей, чьи автомобили не подвержены коррозии: какие машины выбрать, чтобы избежать ржавчины
Фото: Wikipedia by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

На втором месте находятся автомобили BMW, которые также обрабатываются по этой технологии, но могут быть менее доступны для покупателей. Volvo занимает третью позицию благодаря использованию горячей оцинковки для защиты кузова. На четвертой и пятой строчках рейтинга находятся автомобили Porsche и Audi, которые также защищены от коррозии методом погружения в цинк.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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