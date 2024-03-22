Не бойтесь ржавчины: ТОП-5 автомобилей, которые не подвержены коррозии

Эксперты составили рейтинг из пяти производителей автомобилей, машины которых обладают высокой стойкостью к коррозии. В первую строчку этого рейтинга входит Honda CR-V, благодаря повышенной защите кузова от коррозии, осуществляемой методом гальванической оцинковки.
На втором месте находятся автомобили BMW, которые также обрабатываются по этой технологии, но могут быть менее доступны для покупателей. Volvo занимает третью позицию благодаря использованию горячей оцинковки для защиты кузова. На четвертой и пятой строчках рейтинга находятся автомобили Porsche и Audi, которые также защищены от коррозии методом погружения в цинк.
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