Путеводитель по покупке авто во время кризиса: как выбрать машину, которая не подведет?

Экспертные советы по выбору автомобиля в условиях кризиса: как избежать ошибок

Эксперт по автомобилям Игорь Можаретто поделился советами по покупке автомобиля в период кризиса. Он подчеркнул необходимость разумного выбора, основанного на объективной оценке плюсов и минусов различных моделей.

Фото: openverse by JLaw45 is licensed under CC BY 2.0

Он также рекомендует следовать своим предпочтениям и учитывать будущие затраты на обслуживание и содержание автомобиля. Эксперт выделил несколько моделей, которые, по его мнению, являются наиболее оптимальным выбором для российских автовладельцев в условиях кризиса.

В сегменте SUV эксперт рекомендует обратить внимание на модель Hyundai Creta в исполнении с передним приводом и "автоматом".

Если нужен кроссовер подороже, то целесообразно вложить средства в покупку моделей Toyota RAV4, Mazda CX5, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan.