Эксперты рассказали, какой автомобиль лучше выбрать для российских дорог: немецкий, корейский или японский?

Сравнение немецких, корейских и японских автомобилей: какой выбрать для российских условий эксплуатации?

0:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала NJCAR. RU провели анализ и рассказали о плюсах и минусах немецких, корейских и японских автомобилей, а также о том, какие из них лучше всего подходят для суровых российских условий эксплуатации.

Фото: flickr.com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Немецкие автомобили, такие как "Мерседес", "БМВ", "Ауди" и "Фольксваген", славятся своим качеством салона и двигателями, но имеют высокую стоимость обслуживания.

Японские и корейские автомобили предлагают более надежные двигатели, низкую стоимость обслуживания и длительные гарантийные сроки, что делает их привлекательными для автовладельцев, учитывающих российские дорожные условия.