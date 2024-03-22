Откровение экспертов: почему современные турбомоторы оказались надежнее, чем вы думали

Эксперты опровергли мифы о ненадежности турбированных двигателей

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Эксперты издания "За рулем" развенчали миф о ненадежности турбированных двигателей, утверждая, что современные турбомоторы обладают усиленными компонентами и продвинутыми системами охлаждения, что делает их надежными и эффективными.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Новые турбированные агрегаты обладают высокой эффективностью, сниженным расходом топлива и даже после поломки системы турбонаддува могут продолжать функционировать на минимальной мощности.