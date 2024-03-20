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Деми Мур показала трогательное фото с Брюсом Уиллисом, страдающим деменцией, в день его 69-летия

Деми Мур показала редкие снимки со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом на его 69-летие

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Деми Мур опубликовала редкие фотографии с Брюсом Уиллисом, страдающим деменцией, в честь его 69-летия.

Деми Мур показала редкие снимки со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом на его 69-летие
Фото: Wikipedia by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

На снимках актер с экс-супругой и маленькой внучкой, выглядя счастливым.

Два года назад близкие Уиллиса объявили о его завершении карьеры из-за диагностированной деменции. На данный момент нет лекарства от этого недуга.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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