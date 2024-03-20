Lotus шокирует мир: индивидуальные автомобили для искушенных вкусов

Lotus присоединилась к ряду автопроизводителей, предлагающих индивидуальные автомобили, с запуском сервиса Lotus Chapman Bespoke. Этот сервис позволяет покупателям создавать уникальные автомобили, подходящие их индивидуальным вкусам и предпочтениям.
Три уровня сервиса — Tailor-made, Collection и One-off — предоставляют разные степени персонализации, включая выбор цвета, отделки, дизайна и даже создание уникальных элементов. На данный момент, сервис доступен только в Китае, но компания планирует расширить его на другие рынки в ближайшие месяцы.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.