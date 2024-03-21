Новые стандарты Байдена перевернут мир автомобилей

Администрация президента Байдена объявила о новых стандартах выбросов от автомобилей, которые назвали самыми амбициозными в истории для сокращения выбросов парниковых газов от легковых автомобилей.
Новые правила уменьшают изначальные лимиты выбросов, предложенные в прошлом году, но в конечном итоге приближаются к таким же строгим стандартам, установленным Агентством по защите окружающей среды.
Новые стандарты помогут избежать более 7 миллиардов тонн выбросов углерода за ближайшие три десятилетия и предоставят ежегодные чистые выгоды почти в $100 миллиардов, включая снижение затрат на здравоохранение, сокращение смертности и более чем $60 миллиардов сокращенных ежегодных затрат на топливо, обслуживание и ремонт.
Новые стандарты также предусматривают уменьшение других серьезных выбросов вредных веществ, которые влияют на сердечные приступы, респираторные заболевания и снижение функции легких.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.