Новые стандарты Байдена перевернут мир автомобилей

Администрация Байдена представила амбициозные стандарты по автомобильным выбросам

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Администрация президента Байдена объявила о новых стандартах выбросов от автомобилей, которые назвали самыми амбициозными в истории для сокращения выбросов парниковых газов от легковых автомобилей.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Новые правила уменьшают изначальные лимиты выбросов, предложенные в прошлом году, но в конечном итоге приближаются к таким же строгим стандартам, установленным Агентством по защите окружающей среды.

Новые стандарты помогут избежать более 7 миллиардов тонн выбросов углерода за ближайшие три десятилетия и предоставят ежегодные чистые выгоды почти в $100 миллиардов, включая снижение затрат на здравоохранение, сокращение смертности и более чем $60 миллиардов сокращенных ежегодных затрат на топливо, обслуживание и ремонт.

Новые стандарты также предусматривают уменьшение других серьезных выбросов вредных веществ, которые влияют на сердечные приступы, респираторные заболевания и снижение функции легких.