Будущее на дорогах: Volkswagen и Mobileye представят революционные автомобильные технологии

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Volkswagen углубляет партнерство с Mobileye для внедрения новых технологий автоматизированного вождения

1:01
Авто

Крупнейший автопроизводитель в Европе Volkswagen объявил о расширении партнерства с израильской компанией Mobileye в области автомобильных технологий вождения. Mobileye будет предоставлять программное обеспечение для водительских ассистентов на базе своих платформ SuperVision и Chauffeur для роскошных брендов VW, таких как Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche.

Volkswagen углубляет партнерство с Mobileye для внедрения новых технологий автоматизированного вождения
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Эти технологии включают в себя системы помощи при движении по автострадам и в городе, такие как автоматическое обгоняние на многополосных автострадах, автоматическая остановка на красный свет и стоп-линии, а также помощь на перекрестках и круговых движениях.

Этот шаг направлен на увеличение удобства и безопасности на дороге. Кроме того, Mobileye также будет поставлять программное обеспечение для автоматизированного вождения для коммерческого подразделения Volkswagen. В будущем немецкий автопроизводитель намерен полностью полагаться на собственную программную систему.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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