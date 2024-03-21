Историческое решение: Stellantis сделал шаг в борьбе с глобальным потеплением. Что это значит для вас?

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Stellantis согласился с жесткими стандартами по выбросам в Калифорнии

0:52
Авто

Stellantis, один из крупнейших автопроизводителей в мире, согласился со стандартами по выбросам транспортных средств в Калифорнии, которые являются самыми жесткими в стране и требуют, чтобы до 2030 года электромобили и гибриды составляли 68% новых продаж легковых автомобилей.

Stellantis согласился с жесткими стандартами по выбросам в Калифорнии
Фото: Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Это решение было принято как одно из ключевых достижений в стратегии губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома по сокращению глобального потепления. Stellantis присоединяется к четырем крупным автопроизводителям — Ford, Honda, Volkswagen и BMW — которые согласились следовать стандартам Калифорнии еще в 2019 году.

Соглашение Stellantis также включает инвестиции в развитие инфраструктуры зарядных устройств для электромобилей как в самой Калифорнии, так и в других штатах, принявших стандарты Калифорнии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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