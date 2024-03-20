Новый закон ударит по стоимости автомобилей: как изменится рынок с 1 апреля?

С 1 апреля ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту станет значительно дороже

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Согласно информации из Autonews.ru, с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей в Россию через альтернативные каналы станет существенно дороже. Изменения направлены на создание равных условий для физических лиц и компаний, ввозящих автомобили, а также на борьбу с серым импортом.

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Согласно правительственному постановлению № 152, теперь при ввозе через российскую таможню необходимо уплатить все акцизы, налоги и утилизационный сбор в размере 306 тыс. рублей.

Это приведет к росту цен на автомобили на 22-25%, особенно в сегменте бизнес и премиум-класса. Эксперты указывают на направленность мер на поддержку официальных дистрибьюторов и сокращение серых поставок.