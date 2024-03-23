Избегайте этих 3 кошмарных ошибок на дороге: новички, будьте внимательны

Хороший водитель так не делает: три ошибки новичков, которые раздражают опытных автомобилистов

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Получение водительского удостоверения и покупка первого собственного автомобиля приносят огромное удовольствие каждому человеку.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Однако приобретение опыта в вождении занимает много времени. Новички зачастую допускают множество ошибок и часто сталкиваются с опасными ситуациями на дороге. Естественно, более опытные водители реагируют на это сильным раздражением.

Конечно, стать искусным водителем невозможно мгновенно. Однако полезно изучить список наиболее распространенных ошибок новичков: избегая их, можно проходить адаптационный период с меньшими трудностями.

Какие же ошибки стоит избегать?

"Плотная" парковка: часто водителям приходится искать место для парковки у дома, на работе, в торговых центрах и т. д. Отсутствие свободного места заставляет многих новичков "втискивать" свой автомобиль в самые узкие промежутки. Однако это не стоит делать. Лучше потратить больше времени, но найти нормальное парковочное место. Припарковывание в узких пространствах увеличивает риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Даже если вам не жалко ваш автомобиль, подумайте о транспортных средствах других людей.

часто водителям приходится искать место для парковки у дома, на работе, в торговых центрах и т. д. Отсутствие свободного места заставляет многих новичков "втискивать" свой автомобиль в самые узкие промежутки. Однако это не стоит делать. Лучше потратить больше времени, но найти нормальное парковочное место. Припарковывание в узких пространствах увеличивает риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Даже если вам не жалко ваш автомобиль, подумайте о транспортных средствах других людей. Постоянное превышение скорости: если превышение скорости не превышает 9 километров в час, то, скорее всего, штрафа не будет. Многие новички водители, имея это в виду, постоянно превышают установленные ограничения скорости. Однако от такого поведения стоит воздержаться. Ограничение скорости установлено не для того, чтобы штрафовать водителей, а для обеспечения безопасности на дороге.

если превышение скорости не превышает 9 километров в час, то, скорее всего, штрафа не будет. Многие новички водители, имея это в виду, постоянно превышают установленные ограничения скорости. Однако от такого поведения стоит воздержаться. Ограничение скорости установлено не для того, чтобы штрафовать водителей, а для обеспечения безопасности на дороге. Обгон по обочине: некоторые неопытные водители предпочитают обгонять другие автомобили по обочине. Это недопустимо. Не только потому, что за это можно получить штраф. Обгон по обочине — признак плохого вкуса. Владельцам обгоняемых автомобилей вряд ли понравится пыль и камни, поднимаемые вашим автомобилем.