Избегайте этих 3 кошмарных ошибок на дороге: новички, будьте внимательны

Получение водительского удостоверения и покупка первого собственного автомобиля приносят огромное удовольствие каждому человеку.
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Однако приобретение опыта в вождении занимает много времени. Новички зачастую допускают множество ошибок и часто сталкиваются с опасными ситуациями на дороге. Естественно, более опытные водители реагируют на это сильным раздражением.
Конечно, стать искусным водителем невозможно мгновенно. Однако полезно изучить список наиболее распространенных ошибок новичков: избегая их, можно проходить адаптационный период с меньшими трудностями.
Какие же ошибки стоит избегать?
"Плотная" парковка: часто водителям приходится искать место для парковки у дома, на работе, в торговых центрах и т. д. Отсутствие свободного места заставляет многих новичков "втискивать" свой автомобиль в самые узкие промежутки. Однако это не стоит делать. Лучше потратить больше времени, но найти нормальное парковочное место. Припарковывание в узких пространствах увеличивает риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Даже если вам не жалко ваш автомобиль, подумайте о транспортных средствах других людей.
Постоянное превышение скорости: если превышение скорости не превышает 9 километров в час, то, скорее всего, штрафа не будет. Многие новички водители, имея это в виду, постоянно превышают установленные ограничения скорости. Однако от такого поведения стоит воздержаться. Ограничение скорости установлено не для того, чтобы штрафовать водителей, а для обеспечения безопасности на дороге.
Обгон по обочине: некоторые неопытные водители предпочитают обгонять другие автомобили по обочине. Это недопустимо. Не только потому, что за это можно получить штраф. Обгон по обочине — признак плохого вкуса. Владельцам обгоняемых автомобилей вряд ли понравится пыль и камни, поднимаемые вашим автомобилем.
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