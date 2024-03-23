Секрет ремонта: как исправить полосы на стекле без замены дворников

Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему

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При эксплуатации дворников на лобовом стекле часто возникают мешающие полосы, которые сложно удалить. Прежде чем приступать к борьбе с такими загрязнениями, важно выяснить причину их возникновения. Необходимо направить усилия не на устранение последствий, а на ликвидацию источника проблемы.

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Некоторые водители предполагают, что неправильная работа дворников является источником полос на стекле. Однако на практике чаще всего причиной проблемы являются изношенные поводки.

Чтобы вернуть правильную работу дворников, необходимо избегать манипуляций с отдельными деталями. Достаточно просто сократить количество витков пружины, используя для этого хомут или проволоку. Это позволит уменьшить амплитуду движения пружины.

В результате этого дворники будут функционировать без неприятного скрипа, и на стекле больше не будут появляться полосы. Это также позволит избежать необходимости постоянной чистки и полировки стекла.