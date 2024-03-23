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Секрет ремонта: как исправить полосы на стекле без замены дворников

Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему

0:57
Авто

При эксплуатации дворников на лобовом стекле часто возникают мешающие полосы, которые сложно удалить. Прежде чем приступать к борьбе с такими загрязнениями, важно выяснить причину их возникновения. Необходимо направить усилия не на устранение последствий, а на ликвидацию источника проблемы.

Почему на лобовом стекле автомобиля появляются полосы: как решить проблему
Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Некоторые водители предполагают, что неправильная работа дворников является источником полос на стекле. Однако на практике чаще всего причиной проблемы являются изношенные поводки.

Чтобы вернуть правильную работу дворников, необходимо избегать манипуляций с отдельными деталями. Достаточно просто сократить количество витков пружины, используя для этого хомут или проволоку. Это позволит уменьшить амплитуду движения пружины.

В результате этого дворники будут функционировать без неприятного скрипа, и на стекле больше не будут появляться полосы. Это также позволит избежать необходимости постоянной чистки и полировки стекла.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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