При эксплуатации дворников на лобовом стекле часто возникают мешающие полосы, которые сложно удалить. Прежде чем приступать к борьбе с такими загрязнениями, важно выяснить причину их возникновения. Необходимо направить усилия не на устранение последствий, а на ликвидацию источника проблемы.
Некоторые водители предполагают, что неправильная работа дворников является источником полос на стекле. Однако на практике чаще всего причиной проблемы являются изношенные поводки.
Чтобы вернуть правильную работу дворников, необходимо избегать манипуляций с отдельными деталями. Достаточно просто сократить количество витков пружины, используя для этого хомут или проволоку. Это позволит уменьшить амплитуду движения пружины.
В результате этого дворники будут функционировать без неприятного скрипа, и на стекле больше не будут появляться полосы. Это также позволит избежать необходимости постоянной чистки и полировки стекла.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.