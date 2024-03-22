Спасение без СТО: как быстро заменить треснутый бачок омывателя с помощью канистры

Что делать, если лопнул бачок омывателя автомобиля: временный выход из ситуации

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Никто не может быть застрахован от появления трещины на бачке омывателя, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Это часто приводит к вытеканию стеклоомывающей жидкости, создавая неудобства для водителя.

Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license

Решение этой проблемы обычно кажется возможным только на автомобильной станции техобслуживания. Но что делать, если автомобиль находится далеко от ближайшей СТО?

Существует выход из этой ситуации. Можно воспользоваться приспособлением, которое, скорее всего, имеется в багажнике автомобиля.

Процедура проста: треснувший бачок можно заменить пустой канистрой или даже пакетом для льда. Главное, чтобы выбранная емкость безопасно помещалась под капотом и надёжно удерживала жидкость.

Действуя последовательно, сначала следует извлечь насос из повреждённого бачка, а затем установить его в новую емкость.

Однако следует помнить, что это временное решение проблемы. Владелец автомобиля должен как можно скорее обратиться на автомобильную станцию техобслуживания для окончательного решения проблемы.