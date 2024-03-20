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АвтоВАЗ расширяет производство самых доступных Lada Granta. Что ждать в этом году?

"АвтоВАЗ" увеличит производство Lada Granta в базовой комплектации Standard

0:33
Авто

По данным "Авто Mail. Ru", "АвтоВАЗ" планирует значительно увеличить выпуск автомобилей Lada Granta в базовой комплектации Standard.

"АвтоВАЗ" увеличит производство Lada Granta в базовой комплектации Standard
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

В прошлом году объемы производства были скромными, но в текущем году компания намерена выпустить несколько десятков тысяч таких машин.

Представитель "АвтоВАЗа" заявил, что компания стремится покрыть различные ценовые сегменты, включая самые доступные.

На сегодняшний день Lada Granta в базовой комплектации Standard доступна за 699 тыс. рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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