Названа цена Kia Rio под новым брендом Solaris

Дилеры оценили новую Kia Rio российского производства в 2,2 млн рублей

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Завод в Санкт-Петербурге, принадлежащий компании АГР, начал поставку автомобилей Solaris KRS своим дилерам. Эти автомобили ранее были известны на российском рынке под названием Kia Rio. Один из дилеров этой марки сообщил, что цена на седан Solaris KRS в России начинается от 2,18 миллиона рублей.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Покупатели могут воспользоваться кредитом, чтобы сэкономить до 300 тысяч рублей от первоначальной стоимости, а также использовать систему трейд-ин для сдачи своего старого автомобиля и получения скидки еще на 200 тысяч рублей. Таким образом, приобрести Solaris KRS с максимальной выгодой возможно за 1,68 миллиона рублей.

Базовая комплектация включает стальные 15-дюймовые диски, системы ABS и ESP, электропривод и подогрев зеркал, фронтальные подушки безопасности, кондиционер и четыре динамика.

Кроме того, в продажу поступил хэтчбек Solaris KRX по цене 2,58 миллиона рублей. С использованием всех доступных скидок его цена снижается до 2,08 миллиона рублей, что позволяет сэкономить до полумиллиона.

Седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX (ранее известные как Kia Rio и Kia Rio X) оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем с объемом и мощностью 123 лошадиных сил.