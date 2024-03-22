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Некоторым водителям в России нужно будет срочно менять права: вот кого это коснется

Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские

2:00
Авто

Со 1 апреля 2024 года в России начнут действовать новые правила, касающиеся статей 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", что может потребовать от некоторых водителей замены их водительских прав. Об этом сообщил Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической фирмы PG Partners, агентству "Прайм".

Юрист Гусятников: с 1 апреля нужно обменять иностранные права на российские
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

Согласно внесенным изменениям, иностранные национальные и международные водительские удостоверения станут недействительными для управления автомобилями на территории России через год после получения или приобретения гражданством или видом на жительство РФ лицом, ранее являвшимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, а также через год после первого въезда в Россию владельца-гражданина РФ после получения им иностранного национального водительского удостоверения.

Исключение составляют только национальные водительские удостоверения из Республики Беларусь, действительные для граждан России и Республики Беларусь, имеющих вид на жительство в России.

Петр Гусятников отметил, что процедура обмена зависит от категории транспортного средства. Некоторым достаточно будет сдать теоретический экзамен и предоставить медицинское заключение, в то время как другие будут вынуждены пройти обучение в автошколе, а затем сдать и теоретическую, и практическую части экзамена.

Однако те, кто получил вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля, а также россияне, успевшие до этой даты въехать в страну с иностранными правами, будут освобождены от необходимости сдачи экзаменов. Тем не менее, они обязаны будут получить российские права до 1 апреля 2025 года.

В противном случае, устаревшие водительские удостоверения будут признаны недействительными. Вождение с ними подпадет под статью 12.7 КоАП РФ, что влечет за собой штраф от 5 до 15 тысяч рублей, предупредил юрист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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