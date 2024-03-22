Скрытые признаки переплаты: как не стать жертвой завышенных цен на автомобиль

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Эксперты перечислили признаки неадекватной цены на авто с пробегом

1:43
Авто

На рынке подержанных автомобилей продавцы сами устанавливают цены, и это факт, с которым сложно поспорить. Однако, существуют определённые признаки, которые могут указать на то, что текущий владелец автомобиля запросил слишком высокую цену за него, как сообщило издание "Известия" со ссылкой на сервис "СберАвто".

Эксперты перечислили признаки неадекватной цены на авто с пробегом
Фото: Wikipedia by Joe deSousa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первое, на что всегда стоит обратить внимание потенциальному покупателю подержанного автомобиля, — это средняя цена на данный модельный ряд на рынке. Можно вложить некоторое время и рассчитать медианную стоимость — это значение, при котором половина предложений на рынке будет иметь цену ниже, а другая половина — выше.

Ещё один фактор, который может указывать на неадекватность цены — это недооценка продавцом популярности и востребованности конкретной комплектации автомобиля. Почти у каждой модели есть варианты комплектации, которые не пользуются популярностью.

Здесь потенциальному покупателю придётся провести исследование — сравнить технические характеристики и изучить отзывы.

Часто цена становится неадекватной, когда продавец не учитывает историю эксплуатации автомобиля. Этот вопрос покупатель может выяснить самостоятельно, обращая внимание на состояние кузова, салона и проведя тест-драйв.

Другим, менее очевидным признаком недооценки цены, являются аномальные показатели пробега. Обычно, автомобиль в России проезжает от 10 до 30 тысяч километров в год. Средний срок владения одним автомобилем составляет не менее трёх лет.

Расхождение с этими статистическими данными должно вызвать подозрение, также как и отсутствие готовности продавца к аргументированным торгам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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