Эксперты составили список самых надежных двигателей в мире

HotCars назвал десять самых надежных дизельных моторов в истории

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По мнению портала HotCars, одним из наиболее надежных дизельных двигателей в истории является 3,0-литровый мотор BMW M57. Этот двигатель, выпускавшийся с 1998 по 2013 год, предоставлял мощность в диапазоне от 181 до 282 лошадиных сил и использовался в различных моделях BMW, включая 3-ю, 5-ю, 6-ю и 7-ю серии, а также в кроссоверах BMW X.

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Эксперты отмечают его безотказную работу и высокую надежность, отмечая пробег до 805 тысяч километров.

На втором месте в рейтинге находится 3,0-литровый двигатель Jaguar Land Rover AJD V6, который продолжает выпускаться по сей день. Этот двигатель устанавливается на модели Jaguar XF, Jaguar XJ и внедорожники Range Rover, и его мощность варьируется от 221 до 275 лошадиных сил.

Третье место занимает 2,0-литровый мотор Audi TDI, мощность которого составляет от 140 до 190 лошадиных сил. Этот двигатель был представлен еще в 2003 году и до сих пор пользуется популярностью, устанавливаясь на модели Audi A3, Audi A4, Audi Q5 и Volkswagen Passat.

В рейтинге также присутствуют другие заметные моторы, такие как 6,6-литровый Chevrolet Duramax Engine и 2,4-литровый Volvo D5 Engine. Также упомянуты 4,2-литровый Toyota 1HD-FTE, 1,9-литровый Volkswagen TDI, 7,3-литровый Ford Power Stroke, 5,9-литровый Cummins и 3,0-литровый Chrysler EcoDiesel.