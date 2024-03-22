Шокирующая правда: как вернуть авто после покупки: адвокат раскрыла все секреты

Адвокат Зуй рассказала, при каком дефекте авто можно вернуть даже спустя 15 суток

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Правила возврата автомобиля имеют свои особенности по сравнению с обычными правилами возврата товара из-за технической сложности легкового автомобиля, который рассматривается как технически сложный товар согласно Перечню Правительства РФ от 10.11.2011 № 924. Об этом напомнила адвокат Ирина Зуй.

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По ее словам, покупатель вправе вернуть автомобиль в течение 15 дней с момента покупки в случае выявления любых дефектов. Закон обеспечивает покупателю право на получение товара без проблем и в идеальном состоянии за свои деньги.

После истечения этого срока возврат возможен при соблюдении определенных условий, включая неустранимые дефекты, такие как необходимость ремонта двигателя, который займет значительное время и будет неудобен для покупателя.

Если было выявлено два или более дефекта, автомобиль также может быть возвращен продавцу, даже после 15 дней. Возврат возможен также в случае повторного появления дефекта после его устранения.

Кроме того, если срок гарантийного ремонта превышает 45 дней или если в течение года покупатель не смог использовать автомобиль более 30 дней из-за частых поломок и дефектов.

В случае отказа продавца принять автомобиль обратно, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением и составить досудебную претензию. Если претензия не будет удовлетворена или не получит ответа, потребуется обращение за помощью к квалифицированному юристу и решение вопроса через суд.

Кроме того, недавно было подчеркнуто, на что следует обращать внимание при приобретении подержанного автомобиля. В первую очередь, важно убедиться, что пробег не был искажен.

Это может быть выявлено специалистами, работающими с блоком управления двигателем, которые могут определить фактический пробег.