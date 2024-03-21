Не позволяйте своему авто потерять силу: эксперт выявляет 5 признаков дефекта бензонасоса

Эксперт рассказал о звуках, которые говорят о выходе из строя бензонасоса

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Автоэксперт Николай Киреенко поделился ключевыми признаками дефекта бензонасоса.

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Бензонасос выполняет важную функцию: он перекачивает топливо из бака в двигатель и поддерживает необходимое давление в топливной системе. Когда этот устройство выходит из строя, работа двигателя становится нестабильной, а иногда и совсем прекращается.

Киреенко пояснил, на что обращать внимание, чтобы определить необходимость замены данной детали.

Один из первых признаков — это частичная потеря мощности. Автомобиль может начать дергаться или внезапно терять скорость из-за недостаточного давления топлива, обеспечиваемого бензонасосом, особенно при движении в гору или на высоких оборотах. При этом машина начинает вибрировать, а обороты — нестабильно меняться.

Проблему можно заметить также при прогреве двигателя: если двигатель временами меняет свой характерный звук на короткое время, а затем возвращается к обычному без перебоев и дерганий.

Износ или загрязнение бензонасоса могут также проявиться шумами: писком, скрипом или гулом, исходящими из области, где расположен бензонасос, который обычно находится в топливном баке под задними сиденьями.

Неуверенный пуск двигателя, когда приходится долго крутить стартер, может свидетельствовать о том, что бензонасосу требуется больше времени на накачку топлива, и это может проявляться при запуске как на холодном, так и на горячем двигателе.

Однако, эти признаки не всегда указывают исключительно на дефект бензонасоса. Выход из строя может быть также вызван другими причинами. Для точного определения неисправности эксперт все же рекомендует обратиться к специалистам.