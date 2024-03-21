Революция на дорогах: почему каждый второй в России выбирает параллельный импорт

Автомобили этих марок чаще всего ввозят по параимпорту

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В прошлом году доля параллельного импорта составила 13% от общего объема продаж новых автомобилей в России, что эквивалентно 150 тысячам иностранных машин. Этот метод продаж стал надежным источником дохода для многих компаний, согласно информации от компании "АвтоСкидка".

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

На Дальнем Востоке особенно популярны новые и подержанные автомобили с объемом двигателя от 1 до 1,8 литра, произведенные в Японии и Южной Корее.

Такие автомобили приобретают водители из различных регионов России. Особенно востребованы модели известных марок, таких как Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki.

Также наблюдается рост спроса на праворульные европейские автомобили, такие как Audi, Mercedes-Benz и BMW, которые импортируются из Японии.