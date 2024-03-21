Революция на дорогах: почему каждый второй в России выбирает параллельный импорт

В прошлом году доля параллельного импорта составила 13% от общего объема продаж новых автомобилей в России, что эквивалентно 150 тысячам иностранных машин. Этот метод продаж стал надежным источником дохода для многих компаний, согласно информации от компании "АвтоСкидка".
На Дальнем Востоке особенно популярны новые и подержанные автомобили с объемом двигателя от 1 до 1,8 литра, произведенные в Японии и Южной Корее.
Такие автомобили приобретают водители из различных регионов России. Особенно востребованы модели известных марок, таких как Toyota, Honda, Hyundai, Kia и Suzuki.
Также наблюдается рост спроса на праворульные европейские автомобили, такие как Audi, Mercedes-Benz и BMW, которые импортируются из Японии.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.