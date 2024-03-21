Эксперт рассказал, как с помощью страховщика определить, стоит ли покупать конкретный автомобиль

У пригнанного из КНР авто могут возникнуть сложности с обслуживанием и гарантией

1:26 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайские автомобили становятся все более востребованными среди российских автолюбителей, привлекая внимание как в дилерских центрах, так и у перегонщиков из-за границы.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По словам Дмитрия Усанова из СК "Росгосстрах", приобретение машин у перегонщиков из Китая имеет свои преимущества и недостатки.

Одним из плюсов является возможность экономии около 20% по сравнению с ценой в дилерском центре. Однако следует учитывать и ряд минусов. Например, возникают сложности с оформлением гарантии из-за особенностей спецификации или названия модели, отличающихся от российских стандартов.

В таких случаях рекомендуется проявлять настойчивость и требовать исполнения обязательств со стороны компании. Бывают случаи, когда клиентам удается добиться своего.

Также стоит учитывать возможные проблемы с обслуживанием автомобиля в России в случае отсутствия каско или отсутствия станций технического обслуживания и запчастей.

Усанов советует автолюбителям, желающим приобрести автомобили малоизвестных марок, проверить возможность их обслуживания в России перед покупкой. Для этого можно провести "тест на каско", убедившись в доступности полиса каско для выбранной машины.

Если каско доступно, значит, имеются станции техобслуживания и запчасти для ремонта.

В противном случае, рассмотрение альтернативного автомобиля может оказаться более разумным решением.