Обзор Skoda Kamiq 2024: почему этот кроссовер стал хитом продаж в России за 2,65 млн рублей

На рынок России вышел новый кроссовер Skoda Kamiq за 2,65 млн рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

На российский автомобильный рынок снова поступил небольшой кроссовер Skoda Kamiq 2024 года выпуска. Этот автомобиль отличается высокой стабильностью и легким управлением, и его стоимость в нашей стране начинается от 2,65 миллионов рублей.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В России Kamiq представлен в различных вариантах, каждый из которых оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью до 112 лошадиных сил. В дополнение к этому предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Длина чешского кроссовера составляет 4390 мм, а колесная база — 2610 мм. В стандартной комплектации кроссовер оснащен датчиками мониторинга давления в шинах, системой бесключевого запуска двигателя, мультимедийной системой с навигацией, несколькими датчиками и сиденьями, обтянутыми искусственной кожей.

В объявлениях о продаже указано, что в указанную цену включены все дополнительные расходы, включая утилизационный сбор.