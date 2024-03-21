Обзор Skoda Kamiq 2024: почему этот кроссовер стал хитом продаж в России за 2,65 млн рублей

На российский автомобильный рынок снова поступил небольшой кроссовер Skoda Kamiq 2024 года выпуска. Этот автомобиль отличается высокой стабильностью и легким управлением, и его стоимость в нашей стране начинается от 2,65 миллионов рублей.
В России Kamiq представлен в различных вариантах, каждый из которых оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью до 112 лошадиных сил. В дополнение к этому предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Длина чешского кроссовера составляет 4390 мм, а колесная база — 2610 мм. В стандартной комплектации кроссовер оснащен датчиками мониторинга давления в шинах, системой бесключевого запуска двигателя, мультимедийной системой с навигацией, несколькими датчиками и сиденьями, обтянутыми искусственной кожей.
В объявлениях о продаже указано, что в указанную цену включены все дополнительные расходы, включая утилизационный сбор.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.